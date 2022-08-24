فيريرا يمنح 10 لاعبين راحة سلبية حتى 2 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، منح عشرة لاعبين راحة حتى 2 سبتمبر المقبل.

وجاء هذا القرار عقب ضمان فريق الزمالك التتويج رسميًا بمسابقة دوري We المصري للموسم الثاني على التوالي.

ومنح فيريرا الراحة لعشرة لاعبين وهم: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد عبد الغني.

ويتبقى للزمالك مباراتين قبل نهاية مسابقة دوري We المصري ضد فريق المصري البورسعيدي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ثم إيسترن كومباني في 30 من الشهر الحالي.

ويمتلك الزمالك مباراة مهمة ضد فريق الهلال السعودي في التاسع من الشهر المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي والتي من المقرر أن تقام على ملعب "لوسيل" بقطر.