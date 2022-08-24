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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وتقام اليوم الأربعاء مباراتين في الجولة 32 من منافسات دوري we المصري، تجمع الأولى بين الإسماعيلي وإيسترن كومباني، والثانية بين الأهلي وإنبي.

فيما يلتقي طرابزون سبور التركي، الذي يضم في صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، مع كوبنهاجن الدنماركي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الذهاب انتهى بخسارة رفاق النجم المصري (1-2).

كذلك يلعب مباراة ودية مع ضيفه مانشستر سيتي، تخصص عائداتها للأبحاث المتعلقة بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:
:
الإسماعيلي × إيسترن كومباني.. 5.30 مساء.. أون تايم سبورتس 2

الأهلي × إنبي.. 8 مساء.. أون تايم سبورتس 1

:
طرابزون سبور × كوبنهاجن.. 9 مساء.. بى إن سبورت 2 HD

مباراة ودية:
برشلونة × مانشستر سيتي.. 9.30 مساء.. قناة نادي برشلونة

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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