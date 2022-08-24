شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “يويفا”، لتنظيم فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم2022-2023.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، 2022/23.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، غدًا الخميس، في العاصمة التركية، إسطنبول، مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا عن الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



موعد انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة، يوم 6 سبتمبر المقبل.

وستنتهي منافسات دور المجموعات يوم 2 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب التوقف الدولي الذي سيشهد مباريات نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، إنتر ميلان، نابولي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا، سلتيك الاسكتلندي، أياكس الهولندي، بورتو البرتغالي، شاختار الأوكراني، كلوب بروج البلجيكي، بنفيكا البرتغالي، فيكتوريا بلزان التشيكي، مكابي حيفا الصهيوني.

والجدير بالذكر أنه يتلقى 3 مقاعد، سيتم حسمهم، من المباريات التي ستقام بين آيندهوفن ورينجرز، طرابزون سبور وكوبنهاجن، دينامو زغرب وبودو جليمت، اليوم الأربعاء.