تعرف على الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق منافسات المتعة والإثارة لبطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2022-2023.

موعد انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة، يوم 6 سبتمبر المقبل.

وستنتهي منافسات دور المجموعات يوم 2 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب التوقف الدولي الذي سيشهد مباريات نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



ونجح 29 فريقًا في حسم تأهلهم إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما يتقى 3 مقاعد، سيتم جسمهم خلال الساعات القادمة.



إنجلترا: مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، توتنهام.

إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.

ألمانيا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت.

إيطاليا: ميلان، إنتر ميلان، نابولي، يوفنتوس.

فرنسا: باريس سان جيرمان، أولمبيك مارسيليا.

كما تأهل كلًا من سلتيك الاسكتلندي، أياكس الهولندي، بورتو البرتغالي، شاختار الأوكراني، كلوب بروج البلجيكي، بنفيكا البرتغالي، فيكتوريا بلزان التشيكي، مكابي حيفا الصهيوني.

وسيتم حسم الثلاث فرق المتبقية، من المباريات التي ستقام بين آيندهوفن ورينجرز، طرابزون سبور وكوبنهاجن، دينامو زغرب وبودو جليمت.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، هو صاحب لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حيث حصده على حساب ليفربول الإنجليزي بعد الفوز بنتيجة هدف وحيد، في لقاء أقيم في فرنسا.