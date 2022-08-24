شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونخ الألماني يكشف عن سبب رفض ناديه فكرة التعاقد مع "كريستيانو رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن سبب رفض ناديه فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، والانضمام لأحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ الألماني يكشف عن سبب رفض ناديه فكرة التعاقد مع "كريستيانو رونالدو"



وقالت تقارير صحفية إن إدارة بايرن رفضت التعاقد مع النجم صاحب الـ37، وهو ما أكده جوليان ناجلسمان مدرب الفريق البافاري، وأوليفر كان المدير التنفيذي للنادي.

وقال حميديتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "التعاقد مع رونالدو بالنسبة لنا يعد أمرا صعبا من الناحيتين الرياضية والمالية".



وأضاف: "بالنظر إلى ما نملكه في خط الهجوم حتى بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، نجد أن لدينا 8 لاعبين في 4 مراكز مختلفة في خط الهجوم".

وتابع: "نجحنا في جلب لاعبين أصحاب جودة عالية وبأعمار مثالية، فضلا عن وجود مواهب شابة نسعى لمنحهم فرصة الظهور مع الفريق الأول".

واختتم: "قامت الإدارة بالتصويت بالإجماع على ضرورة المضي قدما في مخططاتنا لهذا لم تكن صفقة رونالدو واردة بالنسبة لنا، نحن سعداء بما لدينا".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو مع يونايتد يمتد حتى صيف 2023 (نهاية الموسم الحالي) مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

كان بإمكان الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، تجاوز أهداف زميله السابق في الفريق كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمرينجي.

هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، القريبة من إدارة ريال مدريد.



ويتصدر كريستيانو رونالدو برصيد 451 هدفا قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد، بفارق 126 هدفا عن بنزيما صاحب الـ325 هدفا.

رونالدو سجل أهدافه مع ريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2018 على مدار 438 مباراة، بينما سجل بنزيما أهدافه الـ325 في 608 مباريات، حيث بقي اللاعب 4 مواسم وأكثر في مدريد بعد رونالدو، علمًا بأنهما جاءا إلى مدريد معًا في 2009.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن رونالدو هيمن على ركلات الجزاء خلال فترة تواجده في ريال مدريد بتسديد 92 ركلة سجل منها 79 بنسبة نجاح بلغت 86%.

وحال سحب الـ79 ركلة جزاء من حساب رونالدو التهديفي فسيقل عدد أهدافه إلى 372 فقط، بينما لو زادت تلك الأهداف على غلة بنزيما فسيصل الفرنسي إلى 404 أهداف، ما يعني أنه كان سيصبح الآن أفضل هداف في تاريخ النادي.

وحتى بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد في 2018 بقي الإسباني سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، هو المتصدي الأول لركلات الجزاء.

كريم بنزيما من جانبه سجل 24 هدفًا من ركلات جزاء مع ريال مدريد من أصل 28 تصدى لها حيث لم يهدر إلا 4 فقط.

علماا بأن راؤول جونزاليس ثاني أفضل هدافي ريال مدريد عبر تاريخه، بـ323 هدفًا لم يسجل من ركلات الجزاء إلا 11 مرة فقط، ويليه ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 19 ركلة جزاء من إجمالي 308 أهداف بقميص الميرينجي.

أعاد الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى.

وتواجد كريستيانو رونالدو مع هاري ماجواير قائد الفريق على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام ليفربول، في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأثنين.



وكان رونالدو شارك أساسيا لأول مرة في المباراة الماضية أمام برينتفورد، بعدما دخل كبديل في المباراة الافتتاحية أمام برايتون، وخسر مانشستر يونايتد المباراتين بنتيجة 2-1 و4-0 ليبقى بلا نقاط.

ومازال مستقبل صاحب الـ37 غامضًا رغم بداية الموسم الجديد 2022-2023 مع اليونايتد، إذ يطلب النجم البرتغالي الرحيل قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الجاري.



علي الجانب الآخر، وصل البرازيلي كاسيميرو، صفقة اليونايتد الجديد، إلى ملعب أولد ترافورد، لمشاهدة المباراة من المدرجات.

وكان كاسيميرو ودع زملائه في ريال مدريد، منذ ساعات، بعد توقيعه لمانشستر يونايتد، في صفقة بلغت نحو 60 مليون جنيه إسترليني.