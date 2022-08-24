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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، بشأن استمراره مع الأبيض من عدمه.

مجلس إدارة نادي الزمالك يحسم مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا

وكانت أنباء ترددت في الساعات الأخيرة أن فيريرا (76 عاما) نقل رغبته لمسؤولي الزمالك في الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب مشاكل صحية.



ورد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية بعد مراسم التتويج بلقب الدوري مساء الثلاثاء، على ذلك بالقول: "أقول لبعض الإعلاميين فيريرا مستمر معنا، ولياقته أفضل من كريستيانو رونالدو".

من جانبه، أضاف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، في هذا الصدد: "ما يتردد حول رحيل فيريرا شائعة، فهو مستمر معنا طوال مدة عقده لموسم ونصف، ولا نية لرحيله، وأثبت هذا الموسم أنه مختلف".



وأضاف نجل رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية: "اعتزال المدرب البرتغالي بنهاية الموسم شائعة لا أساس لها من الصحة".

يذكر أن فيريرا عاد لقيادة الزمالك في ولاية ثانية أوائل مارس/ آذار الماضي، وقاد الفريق للتتويج بالدوري وكأس مصر في 2022، ليكرر ما حققه في الولاية الأولى قبل 7 أعوام.

فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة سعيدة للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

وكشف خالد لطيف، أمين الصندوق بمجلس إدارة الزمالك، أن رئيس النادي قرر تخصيص مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل للفريق بلاعبيه وجهازه الفني.



وقال لطيف، في تصريحات تليفزيونية: "مكافأة كأس سوبر لوسيل بالكامل ستذهب للجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا واللاعبين".



ولفت مسؤول الزمالك إلى أن "بطل كأس السوبر المصري السعودي (كأس لوسيل) سيحصل على 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار".

وواصل "مرتضى منصور اتفق مع الإدارة واللاعبين على هذا الأمر، وأعتقد أنها خطوة ذكية وتمنح اللاعبين حافزا جديدا لتحقيق الفوز أمام الهلال".

وتوج الزمالك تحت قيادة فيريرا هذا العام بلقبي الدوري المصري وكأس مصر نسخة الموسم الماضي، ويتنافس الفريق على كأس مصر نسخة الموسم الحالي، بجانب كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يذكر أن الزمالك يلعب ضد الهلال، بطل الدوري السعودي، على ملعب لوسيل، في كأس السوبر المصري السعودي يوم 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.

أثار أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، مخاوف جماهير فريقه وسط احتفالاتها الصاخبة بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

ويمتد تعاقد "زيزو" مع الزمالك حتى صيف 2024، وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى أندية عربية وأوروبية مثل الريان القطري ونوتنجهام فورست الإنجليزي.



ووسط احتفالات التتويج عقب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري (الثلاثاء) في الجولة 32، رد زيزو على سؤال في مقابلة تلفزيونية بشأن استمراره مع الفريق الأبيض الموسم المقبل بالقول: "لسه مش عارف"، مشددا على أنه "بالتأكيد شرف لأي لاعب ارتداء هذا القميص".

وأضاف نجم الزمالك في تصريحاته: "حققنا لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، إنه إنجاز لم يحدث منذ فترة طويلة".

وأشار اللاعب الدولي: "لقد مر الفريق بظروف صعبة جدا مثل مشاكل مالية وعدم استقرار إداري وتعاقب 3 أو 4 مجالس، وما حدث يعد إعجازا".

وختم أحمد سيد زيزو تصريحاته بالقول: "أشكر اللاعبين والجمهور ومجلس الإدارة على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة".

ورد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات زيزو في تصريحات تلفزيونية أيضا مطمئنا جماهير النادي بالقول: "زيزو لن يرحل، لقد اتفقت معه على كل شيء، وانتظروا مفاجأة".

يذكر أن زيزو انضم إلى الزمالك في يناير/ كانون الثاني 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي، ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 19 هدفا.

حسم الزمالك لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق، لكن تتبقى له مباراتان في البطولة قبل خوض تحد جديد بحثا عن تتويج جديد خلال العام الحالي.

وحسم الزمالك لقب الدوري قبل خوض مباراته أمام الاتحاد السكندري (الثلاثاء) مستفيدا من نتائج منافسيه الأهلي وبيراميدز، لتصبح مباراتاه الأخيرتان في المسابقة أيضا بمثابة تحصيل حاصل.



ويلعب بطل الدوري المصري ضد مضيفه المصري على استاد برج العرب، في الجولة 33 من الدوري المصري، في بروفة لموقعة الفريقين المرتقبة في ربع نهائي كأس مصر، وهي البطولة التي تنتظر جماهير الزمالك أن تنضم لقائمة البطولة البيضاء في عام 2022.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة، خلفه بيراميدز بـ68 نقطة، ثم الأهلي بـ64 نقطة.

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس/ آب الحالي، حيث تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تملك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية حقوق بث مباريات المسابقات المحلية المصرية، في الموسم الحالي 2021-2022.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الزمالك والمصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".