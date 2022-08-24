شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس/ آب 2022 عدة مواجهات ساخنة في المسابقات الأوروبية والعربية المختلفة.

تعرف على مواعيد مباريات اليوم



على الصعيد الأوروبي، تقام عدة مباريات في إياب الدور الفاصل المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وستكون أبرز مباريات الأربعاء في ذلك الدور تلك التي تجمع بين أيندهوفن الهولندي ورينجرز الاسكتلندي على أرض الأول.

ويخوض برشلونة الإسباني مباراة ودية مثيرة عندما يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، في لقاء تخصص عوائده للأعمال الخيرية.

وعلى الصعيد العربي، تقام مباراتان في الدوري المصري تجمع أولاهما بين الإسماعيلي وإيسترن كومباني، والثانية بين الأهلي وإنبي، في ختام الجولة 32 من المسابقة.

وفي الدوري القطري، تقام مباراتان تجمع أولاهما بين أم صلال والسيلية، فيما تقام الثانية بين العربي ومضيفه الشمال.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري الدرجة الأولى السعودي الذي هبط إليه بنهاية الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه القيصومة في الجولة الأولى.

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، بشأن استمراره مع الأبيض من عدمه.

وكانت أنباء ترددت في الساعات الأخيرة أن فيريرا (76 عاما) نقل رغبته لمسؤولي الزمالك في الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب مشاكل صحية.



ورد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية بعد مراسم التتويج بلقب الدوري مساء الثلاثاء، على ذلك بالقول: "أقول لبعض الإعلاميين فيريرا مستمر معنا، ولياقته أفضل من كريستيانو رونالدو".

من جانبه، أضاف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، في هذا الصدد: "ما يتردد حول رحيل فيريرا شائعة، فهو مستمر معنا طوال مدة عقده لموسم ونصف، ولا نية لرحيله، وأثبت هذا الموسم أنه مختلف".



وأضاف نجل رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية: "اعتزال المدرب البرتغالي بنهاية الموسم شائعة لا أساس لها من الصحة".

يذكر أن فيريرا عاد لقيادة الزمالك في ولاية ثانية أوائل مارس/ آذار الماضي، وقاد الفريق للتتويج بالدوري وكأس مصر في 2022، ليكرر ما حققه في الولاية الأولى قبل 7 أعوام.

بات النجم المغربي حكيم زياش قريبا من تجديد العهد مع الدوري الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نجم "أسود الأطلس" خرج من حسابات ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي لأسباب فنية بقرار من المدرب الألماني توماس توخيل الذي يبحث عن التعاقد مع لاعبين جدد في مركز الوسط المهاجم.



وحسب ما أوردته الصحافة الهولندية، فإن نادي أياكس أمستردام يرحب بفكرة استعادة نجمه المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك حال إتمام صفقة بيع نجمه أنتوني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبدي إيريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" رغبة كبيرة في التعاقد مع موهبة منتخب البرازيل، حتى ولو اقتضى الأمر دفع مبلغ كبير يناهز الـ100 مليون يورو من أجله.



وسبق لحكيم زياش أن تألق بشكل كبير مع أياكس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، حيث شارك معه في 165 مباراة أسهم خلالها في 130 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

ويسعى النجم المغربي صاحب الـ29 عاما للعب بانتظام خلال الفترة القادمة، تحسبا لمشاركته مع "أسود الأطلس" ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويجدر التذكير بأن حكيم زياش ربط عودته لمنتخب المغرب برحيل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية.

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيها لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية لترميم الثغرات الموجود بصفوفه.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتباط اسم الجناح الهولندي كودي جاكبو، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لتدعيم الترسانة الهجومية للفريق، بطلب من مواطنه إيريك تين هاج المدير الفني للشياطين.

لكن الهولندي رود فان نيستلروي، نجم مانشستر يونايتد وهدافه السابق والمدير الفني الحالي لفريق آيندهوفن، أعرب عن أمله في أن يتمكن ناديه من التصدي لرغبة إدارة الشياطين في التعاقد مع كودي جاكبو (23 عاما)، مشيدا باللاعب الدولي لأنه حافظ على تركيزه وسط تكهنات واسعة النطاق بشأن رحيله.