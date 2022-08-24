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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب في اجتماع الذي أقيم الثلاثاء، اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

رسميا الأهلي المصري يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم

كما استعرض مجلس إدارة الأهلي التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي وما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد.

وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



واتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم اعتبارا من موسم 2022 - 2023 وحتى 2025 - 2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

- استعرض المجلس العرض المقدم من أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وحازم هلال عضو مجلس إدارة الشرطة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي.

وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

- كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

استعرض المجلس العرض المقدم من الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.

يواصل الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري بمواجهة نظيره إنبي في الجولة الـ32.

وكان الأهلي خسر لقب الدوري المصري هذا الموسم، بينما توج به غريمه الزمالك للموسم الثاني على التوالي.



ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز صاحب الوصافة.



من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إنبي على ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس/آب.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية نقل مباريات النسخة الحالية من الدوري المصري.



وسيتم نقل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أعلن النادي الأهلي المصري عن استقالة مفاجئة تزامنا مع نهاية الموسم الحالي 2021-2022 بعد اجتماع لمجلس الإدارة.

وقدم مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور استقالتها بشكل نهائي، وقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء استقالته.



وأصدر الأهلي بيانا رسميا وجه فيه الشكر إلى شركة الكرة، مؤكدا على تقديره الكامل لجهودها.

وقال الأهلي إن مجلس إدارة النادي قرر في اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه مصطفى فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف الأهلي في بيانه: "تقرر توجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت".



وقرر مجلس إدارة الأهلي عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية، عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادي، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.