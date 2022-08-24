شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت ضخمة تنتظر لاعبى الزمالك بعد حصد لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبين بعد الحصول على لقب الدورى بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف مقابل لا شىء.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب بالفريق الأبيض على 100 ألف جنيه نظير الحصول على درع الدورى في ظل الامتيازات المادية التي قررها مجلس الإدارة.

وتستعد إدارة نادى الزمالك لإقامة احتفالية كبيرة بالتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالى والرابع عشر في تاريخه، داخل القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن إقامة حفل فني كبير يحييه نجوم الفن عمرو دياب أو محمد منير، وسيدعو له رموز الزمالك السابقين وكبار المحبين للنادى.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما بالأمس في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74.