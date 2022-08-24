شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وانبى اليوم الأربعاء 24 / 8 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 64 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

تعادل الاهلى مع الاسماعيلى سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري بينما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

يتصدر الثنائى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلى المعتزلان، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.