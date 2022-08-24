شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يفاضل بين المواجهات الأفريقية وبطولة كرواتيا لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2006، بين خوض مواجهات أفريقية في معسكر الفريق الشهر المقبل، أو المشاركة في بطولة ودية بكرواتيا بعد تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا لخوض هذه البطولة.

وقال جابر لليوم السابع: "الألولوية بالنسبة لي هي المواجهات الأفريقية، نسعى لتجهيز اللاعبين بمواجهات من نفس المستويات التي سنواجهها في بطولة افريقيا وتبقى بطولة كرواتيا خيار ثان بالنسبة لنا".

وعرض الاتحاد الكرواتي لكرة القدم على نظيره المصري، تنظيم بطولة ودية بين عدة منتخبات في الفترة المقبلة، وطلب مشاركة منتخب مصر للشباب فيها بعد مستوياته المميزة التي قدمها في بطولة كأس العرب.

وقدم منتخب مصر نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب للشباب، رغم خسارته للقب على يد المنتخب السعودي في المباراة النهائية التي وصل فيها المنتخبان لضربات الترجيح، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخاض منتخب مصر للشباب مشوار حافل بالانتصارات في كاس العرب، سجل خلاله شباب الفراعنة تسعة أهداف، واستقبلت شباكهم ثلاثة فقط بعد ملاقاة المنتخب السعودي في المباراة النهائية.