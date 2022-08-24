شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيتا بالدي.. الأهلي المصري على أبواب صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية عن تحرك مسؤولي الأهلي المصري لإتمام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع كيتا بالدي.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتذكرة سفر خاصة بالجناح السنغالي كيتا بالدي، لاعب كالياري الإيطالي، تشير لوصوله إلى مصر تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي.

لكن الأنباء تضاربت حول كيتا بالدي، حيث نقل موقع "يالاكورة" المصري على لسان وليد سماكة وكيل أعمال اللاعب، أن اللاعب السنغالي سيحضر إلى القاهرة خلال أيام لإجراء الفحوصات الطبية.

وأوضح سماكة أن بالدي فضل الأهلي عن عرض آخر من السعودية، وسينضم في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع كالياري.

في المقابل، نفى فيدريكو باستوريلو، وهو وكيل أعمال آخر للاعب السنغالي، أي مفاوضات بين الأهلي وكيتا بالدي.

وأشار باستوريلو، في تصريحات نشرها موقع "في الجول" المصري، إلى أن ما يشاع حول وصول بالدي إلى القاهرة أخبار كاذبة، والصورة المنتشرة لتذكرة اللاعب غير صحيحة، ولا أعلم عنها شيئا.

وشدد: "نحن الجهة الوحيدة الممثلة لكيتا بالدي، والأهلي لم يرسل له أي عرض من الأساس، واللاعب نفسه لا يعلم شيئا عن الصورة المتداولة".

ويعد كيتا بالدي (27 عاما) من ركائز منتخب السنغال في الأعوام الأخيرة، حيث سجل 6 أهداف في 40 مباراة دولية.

يذكر أن بالدي نشأ في أكاديمية "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة الإسباني، وتنقل بين أندية لاتسيو وإنتر ميلان وسامبدوريا وكالياري في إيطاليا، وموناكو الفرنسي.