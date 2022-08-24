شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المانيا وتوباجو فى كأس العالم لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض اليوم منتخب شباب السلة تحت 18 سنة منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 مم الشهر الجارى لبطولة 3x3 .

ومن المقرر ان يلتقى شباب الفراعنه مع توباجو، ثم المانيا، فى اليوم الاول للمنافسات، على أن يخوض مباريات اليوم الثانى بعد غد الجمعة 26 اغسطس مع صربياوالمجر على الترتيب.

ويمثل منتخب مصر للشباب كل من: إبراهيم علاء زهران، ياسين ياسر عبد الوهاب، بلال محمد عبد المطلب، محمد أحمد عبد اللطيف، ومعهم المدير الفنى ياسر أبو الفتوح،

يذكر أن منتخب الشباب يأتي في المجموعة الأولى برفقة ألمانيا وصربيا والمجر و ترينيداد توباجو