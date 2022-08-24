شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الجولة 32 لمسابقة الدورى المصرى اليوم بإقامة مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الإثنين، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض مباراتين ستكون تحصيلا حاصلا أمام المصري البورسعيدي (الجمعة)، وإيسترن كومباني (الإثنين).

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، ولم يتبقى سوى صراع أهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.



مواعيد مباريات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصرى ​الأربعاء الإسماعيلى & ايسترن كومبانى..5.30 مساءً على ستاد الإسماعيلية

الأهلى & انبى..8 مساءً على ستاد الأهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.