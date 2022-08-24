شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أمريكا وأوكرانيا فى كأس العالم لشابات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم منتخب شابات السلة تحت 18 سنة منافساته فى كأس العالم التى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 مم الشهر الجارى لبطولة 3x3 .

ومن المقرر ان يلتقى شابات الفراعنه مع أمريكا ، ثم أوكرانيا ، فى اليوم الأول للمنافسات، على أن يخوض مباريات اليوم الثانى غدا الخميس 25 اغسطس مع منغوليا وكازاخستان على الترتيب.

ويمثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفي، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

بينما يتواجد منتخب الانسات في المجموعة الرابعة رفقة كلا من اوكرانيا ومانغوليا وكازاخستان وأمريكا.