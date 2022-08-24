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شباب اليد أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا برواندا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لشباب كرة اليد مواجهة قوية اليوم الأربعاء فى تمام الثالثة عصرا  أمام الجزائر فى ثالث لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة فى رواندا و تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجارى .

 

 

فاز منتخب شباب مصر لكرة اليد،  على نظيره الكونغو بنتيجة 23/40 فى ثان  مشواره بالبطولة الأفريقية فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته بالبطولة  على ليبيا بنتيجة 23/40.

 

 

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن  صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية وصابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير إداري ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

 

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

 

تضم المجموعة الأولى: منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

 

تضم المجموعة الثانية: منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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