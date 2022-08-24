شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لشباب كرة اليد مواجهة قوية اليوم الأربعاء فى تمام الثالثة عصرا أمام الجزائر فى ثالث لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة فى رواندا و تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجارى .

فاز منتخب شباب مصر لكرة اليد، على نظيره الكونغو بنتيجة 23/40 فى ثان مشواره بالبطولة الأفريقية فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته بالبطولة على ليبيا بنتيجة 23/40.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية وصابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير إداري ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

تضم المجموعة الأولى: منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

تضم المجموعة الثانية: منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا