والد زيزو يتحدث عن.. العروض الأوروبية.. الشرط الجزائي مع الزمالك.. ومشكلته مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى والد لاعب الزمالك أحمد السيد "زيزو"، إن نجله لم يُقدم 60% من قدراته في الكرة فهو يعلم مستواه لمتابعته من الصغر.

وأضاف والد زيزو في تصريحات لبرنامج Box2Box على فضائية etc، اليوم الأربعاء:"طبيعي أن تصل للاعب الكرة عروضًا وأي نادِ يرغب في ضم النجم وهناك عروض أوروبية لزيزو ولكن زيزو بدأ في أوروبا ولكن بأندية صغيرة لم تجعله يصل لما يريده وأخذت منه وأرى أن الخروج لأوروبا يكون لنادٍ كبير يضيف ويعمل اسم وإن لم يأتِ نادِ كبير فليستمر هنا".

وتابع والد لاعب الزمالك:"العروض من أندية أوروبية متوسطة في تركيا وفرنسا وبالطبع في الخليج ولكن لابد من النظر للنواحي الفنية عن المادية فمازال زيزو 26 عامًا ولديه الكثير ليُقدمه وأنظر إلى الدوري ولو سيأخذ من زيزو فنيًا فلن يرحل حتى لو العرض المادي كبير فيُهمني عدم تأثره فنيًا أو يبتعد عن المنتخب فإذا لم يأتِ النادي الكبير فيستمر في ناديه يلعب تحت ضغط الجماهير وعلى البطولات ولنا شريك وهو نادي الزمالك".

واسترسل:"لن استغل الشرط الجزائي وهناك من تحدث معي من الأندية بخصوص الشرط الجزائي فأرسلت العروض لنادي الزمالك وقلت لهم هو صاحب الفضل على زيزو والشرط الجزائي كان لسبب معين لعدم وجود استقرار إداري وزيزو من اللاعبين الذي أعطوا للنادي مثل ماقال أمير مرتضى والذي قال إنهم لن يقفوا في طريق مستقبل زيزو ولكنهم متمسكون به ويرى أنه من حق زيزو تفعيل الشرط الجزائي إن أراد ولكنني قلت له الشرط لن يُفعل إلا برضى النادي".

وأردف:"العروض الإنجليزية التي وصلت لزيزو جاءت عن طريق شركات والأوروبيون يريدون تفعيل الشرط الجزائي ولكنني لا أريد إغضاب الجماهير ومشكلة زيزو في المنتخب أنه يلعب بالدوري المصري فإذا كان لاعبًا بأوروبا لتواجد ضمن التشكيل الأساسي والزمالك خيره على زيزو ولو خرج وعاد فسيعود على الزمالك وزيزو يبحث عن تحقيق الأرقام مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح".

وأتم والد زيزو تصريحاته بالرد عن حقيقة المفاوضات من جانب الأهلي بقوله:"هذا السؤال لا يصح أن يُسئل؛ فأي رد سواء بالتأييد أو الإنكار سيُغضب الناس فلماذا نصل لهذه المرحلة والناس جميعها تُحب زيزو ومجمعة عليه من قِبل جماهير الزمالك والأهلي أيضًا".