رئيس ويجان يتحدث عن.. تتويج الزمالك بالدوري.. مفاوضات ضم جاد.. وشيكابالا وزيزو وأبوجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هنأ رئيس نادي ويجان الإنجليزي، البحريني طلال الحماد، جماهير نادي الزمالك على التتويج بلقب النسخة الجارية من بطولة الدوري.

وقال الحماد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد:"أُهنيء الزمالك الملكي على التتويج بلقب الدوري فهو مستحق وأبارك لمرتضى منصور".

وتطرق رئيس نادي ويجان الإنجليزي لمفاوضاتهم مع حارس إنبي محمود جاد بقوله:"أشكر محمد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي؛ فكان التفاوض معه احترافيًا ويسير بكل سلاسة وكانت الصفقة ستنتهي ولكن حدثت بعض الأشياء التي عرقلت إتمامها والمفاوضات منذ شهرين ولا أريد التحدث عن لاعب يمتلك عقدًا مع ناديه ولكن رئيس إنبي خرج وتحدث وقال أن العرض من غير (لوجو) ويجان مع إني قد أٌرسل عرضًا عن طريق واتساب".

وتابع البحريني طلال الحماد:"حزنت من إظهار العرض المُرسل بأحد البرامج التلفزيونية فهذا شيء غير محترف والعرض لا يحتاج تفسير وإن شاء الله نصل لحل ويكون اللاعب لنا ومتفائل من إتمام الصفقة واللاعب يحتاج للعب خارج انجلترا مثل على الحبسي والحبسي هو اسم كبير ولكنه خرج من الدوري العماني لعدد من الدوريات الأوروبية قبل اللعب بالبريميرليج، ومحمود حارس شاب وحارس مرمى منتخب مصر القادم واخترناه بعناية ويمتلك عقلية احترافية ولكن أهدرنا وقتًا كبيرًا على الصفقة وإن شاء الله تتم على خير".

وردّا على تواجد محمد أبوجبل ضمن المرشحين للانضمام لويجان، قال:"لايوجد أي خلاف على أبوجبل ولدينا إصابة في مركز حراسة المرمى ونبحث عن حارس يلعب كأساسي وأبوجبل متواجد في القائمة ولكن هو أمر يعود للمدرب نمتلك خطة للعودة للبريميرليج خلال 5 سنوات"، قبل أن يتطرق للاعبين العرب الذين ارتدوا قميص ناديه قائلًا:"أشكر ميدو وعمرو زكي وعلي الحبسي على الصورة التي تركوها في ويجان ومجتمع ويجان مُعتاد على العرب وعلي الحبسي مازال محبوبًا لدى جماهير ويجان ويتذكرون أهداف عمر زكي وجماهير ويجان سعدت بمفاوضاتنا مع لاعبين مصريين وتواصلوا مع محمود وفي المستقبل سنتعاقد مع لاعب دولي مصري لأن مصر دائمًا ولادة والمواهب المصرية تلمع في الأراضي الإنجليزية".

وردّ عن اللاعب اللاعب الدولي المصري الذي يُعجبه بقوله:"شيكابالا، ويستحق فوزه بالدوري وأحببت فرحته بالدوري وشيكابالا هو اللاعب المصري الوحيد الذي أملك قميصه"، قبل أن يوجه مُقدم البرنامج له عن موقفه من ضم زيزو، بقوله:"نجم كبير ومكسب لأي نادِ ويلعب في أي دوري وأتمنى أن يلعب في البريميرليج".