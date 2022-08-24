منتخب اليمن يهزم نظيرة العُماني بثلاثية نظيفة بكأس العرب للناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز منتخبنا الوطني للناشئين على نظيرة العُماني بثلاثية نظيفة في انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العرب للناشئين 2022.

وانطلقت الثلاثاء منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام خلال الفترة من 23 أغسطس/ آب الحالي حتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفاز منتخبنا الوطني بثلاثية دون رد على منتخب عمان، سجلها عبد الرحمن الخضر (هدفان) وعبد الرحمن عبد الله.

وبتلك النتائج يرتفع رصيد منتخب اليمن لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخبا تونس وليبيا بنقطة لكل منهما، ثم منتخب عمان من دون رصيد.

المصدر: مواقع إلكترونية