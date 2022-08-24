شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الشركة المتحدة" تفوز بحقوق تسويق النادي الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن النادي الأهلي المصري، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم.

وأصدر مجلس الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إنه تعاقد مع الشركة المتحدة اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

يذكر أن إدارة شركة الكرة في النادي الأهلي المصري، برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، اتخذت قرارا مساء اليوم الثلاثاء أيضًا بتقديم استقالتها، ليقبلها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وكان من المفترض أن تتولى شركة الكرة بالأهلي، كل الملفات التعاقدية الخاصة باللاعبين وحقوق الرعاية بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت تقارير، مؤخرًا، إلى وجود خلاف شديد بين الخطيب المفوض بالإشراف على فريق الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم، مع عمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة بشأن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 64 نقطة.

وينتظر الأهلي اختبارا حقيقيا لسواريش في مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وتولى سواريش (47 عامًا)، تدريب الأهلي خلفًا لبيتسو موسيماني، مطلع يوليو الماضي.

وخاض سواريش 14 مباراة مع الأهلي، فاز في 7، وتعادل 5، وخسر مرتين.

كما استعرض المجلس العرض المقدم من أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وحازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء إستاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الإستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للإستاد الجديد.