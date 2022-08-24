«مش عارف».. زيزو يثير الجدل بشأن استمراره مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جدلاً واسعاً بشأن استمراره مع الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال زيزو، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "استطعنا تحقيق بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة".

وأضاف نجم الزمالك: "مررنا بظروف صعبة جداً وعملنا إعجاز بالحصول على بطولة الدوري، بعد توالي عدة مجالس على إدارة النادي حتى وصول المجلس المنتخب، وكان هناك مشاكل مادية وإدارية".

وتابع: "أشكر جماهير نادي الزمالك وإدارة الفريق التي وفرت لنا كل شيء".

وأكد زيزو: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص نادي الزمالك، والحمد لله كان لدي فرصة لارتداء قميص الزمالك، ويجب الحفاظ على هذه النعمة".

وعن مستقبله مع الفريق الأبيض، قال أحمد سيد زيزو: "مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل؟ لسه مش عارف".