شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية فى الدوري قبل مواجهة إيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة إيسترن كومبانى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، قرر تخفيض الحمل البدنى على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 3 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم

مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني الليلة بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.