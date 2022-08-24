شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية متنوعة فى ختام استعدادات الدراويش لمواجهة ايسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني غداً الأربعاء باستاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري المحلي.

المران الختامي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة من أجل الارتقاء بالمستوى البدني للفريق. كما اشتمل المران على تدريبات تكتيكية منها سرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي، فضلاً عن التسليم والتسلم في المساحات الضيقة.

وخصص الجهاز الفني تدريبات على التسديد أمام المرمى والضربات الثابتة، باعتبارهما من أهم الجمل الخططية لتسجيل الأهداف في شباك المنافس، وعلى هامش المران واصل محمد بن خماسة لاعب الوسط الجزائري تدريباته التأهيلية.