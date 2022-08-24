شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الظفرة الإماراتى ببطولة الوحدة الودية لكرة السلة بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الظفرة الإماراتى، فى ثالث مباريات الدورة الودية التى تقام بأبو ظبى وتستمر حتى 25 من الشهر الجارى.

وتضم قائمة "سلة الزمالك" :-

أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازي وتيريل تو هولواي وأحمد نضال.

وفاز الزمالك فى الجولتين السابقتين أمام الوصل و الوحدة الإماراتيين على الترتيب، ومن المقرر ان يلتقى الزمالك مع منتخب الامارات غدا الخميس فى ختام الدورة