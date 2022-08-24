شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، احتفالات جماهير الزمالك أمام مقر النادى بعد التتويج ببطولة الدوري، والزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في احتفالية التتويج بالدوري، والبنك الأهلى يتعادل مع المصرى البورسعيدى 2/2 بالدورى، وإبراهيما نداى وزكريا الوردى يشاهدان تتويج الزمالك بالدورى من استاد القاهرة، وسموحة يتعادل مع الجونة 2 /2 في مباراة مثيرة بالدورى.

شاهد.. احتفالات جماهير الزمالك أمام مقر النادى بعد التتويج ببطولة الدوري

تجمع عدد كبير من جماهير الزمالك أمام مقر النادي بميت عقبة، للاحتفال بدرع الدورى عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة.

كيتا بالدي يصل القاهرة الجمعة للتفاوض على الانتقال للأهلي أرسل مسئولو النادي الأهلي تذاكر الطيران الخاصة بالسنغالي كيتا بالدي لاعب انتر ميلان ولاتسيو الإيطاليين وموناكو الفرنسي السابق للتفاوض معه على الانتقال لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم خط هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في احتفالية التتويج بالدوري.. صور

نجح الزمالك في التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يتعادل مع المصرى البورسعيدى 2/2 بالدورى

تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز . تواجد السنغالى إبراهيما نداى، والمغربى زكريا الوردى صفقتى الزمالك الجديدتين فى مدرجات استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا

الزمالك يواصل الاحتفال: دق جرس الدوري مُعلناً التتويج ببطولة الدوري "فيديو"

واصل الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر، احتفاله بتتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري العام، ونشر حساب الزمالك فيديو وعلق: زمالك لا يعرف المستحيل! دق جرس الدوري مُعلناً رسمياً تتويج الزمالك ببطولة الدوري.

سواريز يعيد محمد محمود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام إنبى

استقر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إشراك محمد محمود لاعب الفريق بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة إنبى المقبلة، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة الإسماعيلى وأحدث الفارق واستطاع تغيير الشكل الهجومى للأهلى فى الشوط الثانى من المباراة.

فيتوريا يزور نادي إنبي ويجتمع بفييرا .. صور

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في مقر نادي انبي، واجتمع بالجهاز الفني للفريق بقيادة مواطنه البرتغالي فييرا، في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة و عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي .

سواريز يفاضل بين على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى أمام إنبى

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير حارسا مرمى الفريق الأحمر، لاختيار أحدهما لحماية عرين الأهلى فى مباراة إنبى المقبلة بالدورى.

صديق أوجولا يقترب من فيوتشر فى الميركاتو الصيفى

اقترب صديق أوجولا لاعب فريق سموحة من الانضمام إلى نادى فيوتشر فى الميركاتو الصيفى المرتقب، وذلك بعد تألقه مع سموحة فى الموسم الجارى.

أفشة يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من فتق البطن والعودة للأهلى

بدأ محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة فتق فى جدار البطن والتى خضع لها السبت الماضى بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏