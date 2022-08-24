شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: فيريرا هدية ربنا للزمالك.. وأحلم بالانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك: "الانضمام لمنتخب مصر حلم أتمنى تحقيقه، وفيريرا هدية ربنا لينا كلنا في نادي الزمالك".

وأكد محمد عواد في لقاء بعد المباراة مع قناة أون تايم سبورتس، أن المنظومة الرياضية تعمل من أجل منتخب مصر، وحلمى هو الانضمام للمنتخب والدفاع عن ألوانه وأنا مركز جدا هذه الفترة من أجله.

وتابع عواد: "فيريرا مدرب كبير جدا وهدية من ربنا للمجموعة كلها، واستطاع أن يساعدنا ويعيد الثقة للاعبين، والحمد لله احنا أبطال الدوري والكأس، وإن شاء الله ندافع عنهم الموسم المقبل، ونستعد من أجل حصد السوبر المصري السعودي والسوبر المحلي".

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 61 هدفا واستقبل 27 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 1991 / 1992، 1992 / 1993، والمرة الثالثة 2002/ 2003، 2003/2004، وهذا العام المرة الرابعة فى تاريخه.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.