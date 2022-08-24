شكرا لقرائتكم خبر عن قفة وفراس يزينان قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 22 لاعبا في قائمة الفريق، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الاربعاء في الخامسة والنصف مساءً باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الـ32 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام.

الدفاع: خالد مصطفى - أحمد حجي - صابر الشيمي - حسام حسن - كمال أبوالفتوح- يوسف مجدي عبدالغني -أحمد ثابت (داهش).

خط الوسط: محمد ناصر (مودي) -أحمد تمساح - محمد رمضان - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد متعب - محمد خليفة - عبدالعزيز موسى- محمد بن علي طرابلسي- عمر فاروق (ميرة).

الهجوم: عماد ميهوب - يوسف رمضان - فراس بن عيفية - أحمد أمين (قفة).