شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى اليوم الأربعاء 24 / 8 / 2022 فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز نظيره إنبى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلى وإنبى في الدوري

يستعد الاهلى لمواجهة إنبى والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الاهلى وإنبى

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى وإنبى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، سجل ثنائية المارد الأحمر على معلول فيما سجل هدف إنبى الوحيد مصطفى شلبى.

غيابات الاهلى أمام إنبى قرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وانبىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.