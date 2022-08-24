شكرا لقرائتكم خبر عن الذهبي.. 6 بطولات تزين مشوار أحمد سيد زيزو مع الزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، رصيده من البطولات إلى 6 ألقاب خلال مشواره مع القلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق بلقب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

ويعد لقب الدورى هو اللقب السادس في مشوار أحمد زيزو مع الزمالك، حيث توج بلقب الدورى "مرتين" بجانب بطولة كأس مصر، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي ولقب الكونفدرالية.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 61 هدفا واستقبل 27 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى تتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 1991 / 1992، 1992 / 1993، والمرة الثالثة 2002/ 2003، 2003/2004، وهذا العام المرة الرابعة فى تاريخه.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.