شكرا لقرائتكم خبر عن والد "زيزو": لم يقدم 60 أو 65% من إمكانياته حتى الآن.. والعروض الأوروبية غير جدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى السيد، والد أحمد سيد زيزو ووكيل أعماله، إن نجله لم يقدم حتى الآن 60 أو 65% من إمكانياته حتى الآن، وتابع والد أحمد سيد زيزو، في تصريحات تليفزيونية: "تأسيس زيزو ليكون لاعب كرة قدم محترف، بدأ حياته محترفًا من وهو عنده 11 سنة، ومتأثر باحترافه مبكرًا في أوروبا وهذ الأمر شكل عقليته، دائمًا ما يحاول تطوير إمكانياته لإكمال نواقصه، ويهتم أيضًا بنظامه الغذائي".

وأكمل والد زيزو: "ابنى لم يقدم 60 أو 65% من إمكانياته حتى الآن، منذ مولده وهو لديه موهبة لعب كرة القدم، وما زال لدى زيزو الكثير لم يقدمه بإذن الله، وسيحاول تقديم كل ما لديه في الفترة المقبلة".

وعن العروض التي وصلت لنجله قال: "زيزو معروض في سوق احترافي، فطبيعي أن لديه عروضا من أوروبا، ولكن وصلتنا عروض من أندية الوسط في إنجلترا، وأندية قمة في تركيا، وفرنسا أندية وسط".

وأتم: "العروض الإنجليزية غير جدية، وجاءت عن طريق شركات تسويق، لدىّ تحفظ على تعامل الأوروبيين لأنهم يريدون تفعيل الشرط الجزائي، ونحن لا نريد ذلك".