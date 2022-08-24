شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو عن استمراره مع الزمالك الموسم المقبل: مش عارف وحققنا "دوري إعجازي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، التساؤلات بعد تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابى، والتي أعقبها الاحتفالات بلقب الدورى.

وقال أحمد سيد زيزو في لقاء بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ جماهير وإدارة الزمالك بهذا اللقب الذى حافظنا عليه للعام الثاني على التوالي، وده شيء لم يتحقق في الزمالك منذ فترة".

وتابع زيزو: "ده دوري إعجازي نظرا للظروف التي مررنا بها من لجان مؤقتة ومجلس منتخب في شهر 2 فقط والحمد لله على اللقب". وعن استمراره مع الزمالك الموسم المقبل قال أحمد سيد زيزو: "مش عارف".

ورفع أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك رصيده من البطولات إلى 6 ألقاب خلال مشواره مع القلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق بلقب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم للعام الثاني على التوالي.

ويعد لقب الدورى هو اللقب السادس في مشوار أحمد زيزو مع الزمالك، حيث توج بلقب الدورى "مرتين" بجانب بطولة كأس مصر، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي ولقب الكونفدرالية.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 61 هدفا واستقبل 27 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 1991 / 1992، 1992 / 1993، والمرة الثالثة 2002/ 2003، 2003/2004، وهذا العام المرة الرابعة فى تاريخه.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.