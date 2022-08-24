شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء.. الزمالك يحتفل بالدرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق الزمالك لقب الدورى المصري هذا الموسم رسمياً بعد تربعه على صدارة الجدول برصيد 76 نقطة، بينما ما زال الصراع على المركز الثانى بين بيراميدز الذى يملك 68 نقطة والأهلى الذى له 64 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى المصرى كالتالى:



ترتيب الدورى المصرى

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43 ، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه ، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب ، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74 .

تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء اهداف فريق البنك الاهلى في الدقيقة 16 عن طريق محمد هلال بينما عزز ناصر منسى تقدم الفريق بالهدف الثانى في الدقيقة 46 بينما جاء اهداف فريق المصرى البورسعيدى عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 63 و التونسى إلياس الجلاسى في الدقيقة 94 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 42 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق المصرى البورسعيدى للنقطة 37 محتلا المركز العاشر .

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام .

و أحراز أهداف فريق المقاولون العرب كل من النيجيري جون أوكلي في الدقيقة 74 بينما عزز الموريتانى مامادو نديوكو نياس بالهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 83 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق المقاولون العرب الى النقطة 32 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة 40 محتلا المركز الثامن .

حسم التعادل الإيجابى 2/2 مواجهة سموحة مع الجونة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

تقدم أليا سيلا لسموحة فى الدقيقة 6 بعدما استغل كرة خاطئة من عبد الكبير الوادى ليضعها بسهولة فى شباك عماد السيد حارس الجونة الذى أخطأ فى التعامل معها، ونجح الجونة فى العودة فى النتيجة عن طريق على زعزع فى الدقيقة 18 بعدما حول عرضية برأسه ليتصدى لها الهانى سليمان ليتابعه زعزع بقدمه فى شباك سموحة.

وفى الدقيقة 31 سجل إسلام عبد النعيم هدفا رائعا بعدما استلم الكرة فى الجانب الأيسر ووضعها بشكل متقن على يمين الهانى سليمان الذى اكتفى بالمشاهدة ليتقدم الجونة بهدفين مقابل هدف، وتعادل المغربى عبد الكبير الوادى لسموحة في الدقيقة 67 بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة مستغلا خروج خاطئ من عماد السيد، لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة 43 في المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.

في المقابل رفع الجونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص 32 مباراة نجح فى تحقيق 7 انتصارات فقط، مقابل 8 هزائم و17 تعادل، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 44 هدفا.