شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ويجان: لدينا رغبة فى التعاقد مع محمود جاد.. وأبو جبل اقتراح بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلال الحماد، رئيس نادي ويجان الإنجليزي، إن ناديه لديه رغبة في التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبي، ما دفعه للتفاوض مع النادي البترولي، بشأن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الحماد في تصريحات تليفزيونية أن بعض الأمور البسيطة هي من عطلت التعاقد مع محمود جاد، بعد شهرين من المفاوضات مع اللاعب.

وأوضح أن عرض ويجان واضح وليس به أي لبس، إلا أن نادي إنبي لم يتعامل مع العرض بشكل احترافي، بظهور العرض عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن النادي فوض وكيلين للتفاوض مع النادي البترولي منذ شهرين ماضيين.

وأشار إلى أنه يتفاءل بإتمام صفقة التعاقد مع محمود جاد قبل 6 أيام فقط على غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحًا أنه حال إتمام التعاقد سيتم إعارة اللاعب إلى أحد الدوريات الأوروبية، ومن ثم عودته إلى ويجان.

واختتم تصريحاته أن محمد أبو جبل ضمن القائمة المستهدفة لنادي ويجان للتعاقد معه، كبديل حال فشل التفاوض مع محمود جاد، إلا أن القرار النهائي يبقى للمدرب، موضحًا أن اللاعب المصري الوحيد الذي يملك قميصه هو شيكابالا.