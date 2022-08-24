شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا: توجنا بأصعب دورى فى تاريخ الزمالك ونعد الجماهير بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الدورى لموسم 2021 / 2022 وللمرة الثانية على التوالى، بعدما وصل للنقطة 76، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

أوضح روقا فى تصريحاته لقناة الزمالك، مع الإعلامى طارق يحيى، إن الفريق توج بأصعب بطولة دورى فى تاريخ القلعة البيضاء، نظرًا للظروف التى مر بها الفريق منذ بداية الموسم.

كما أشاد روقا بجمهور الزمالك الذى كانت حريصًا من بداية الموسم على مؤازرة اللاعبين فى كل مكان، واعدًا بمزيد من البطولات فى المرحلة المقبلة.