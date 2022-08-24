شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلي وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز، حيث يدير لقاء الأهلي وإنبي الحكم طارق مجدي، ويساعده كل من هشام دسوقي وهشام طلب.

حكام لقاء الأهلى وإنبي



حكام لقاء الإسماعيلى وإيسترن كومبانى

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني لللأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إنبي التي تقام مساء الأربعاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة الـ32 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني، وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف، وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش مساء أمس، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو ‏سواريز المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة ‏بمباراة إنبي، ثم خاض الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏