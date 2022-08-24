شاهد.. حافلة مكشوفة تنقل لاعبى الزمالك إلى مقر النادى للاحتفال مع الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالى فيريرا إلى مقر النادى بميت عقبة بأحد الحافلات المكشوفة احتفالا مع الجمهور عقب التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ14 في تاريخه، للاحتفال مع الجماهير المتواجدة أمام مقر القلعة البيضاء.

وتوج فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء أول أمس الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 61 هدفا واستقبل 27 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 1991 / 1992، 1992 / 1993، والمرة الثالثة 2002/ 2003، 2003/2004، وهذا العام المرة الرابعة فى تاريخه.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.