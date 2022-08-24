شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر حرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمة لرابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بحرمان نادى الإسماعيلى من حضور الجمهور المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء نص البيان كالتالى: "قررت رابطة الأندية حرمان الإسماعيلى من حضور الجماهير حتى نهاية الموسم، والرابطة في انتظار الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقى العقوبات".