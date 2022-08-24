شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبى الزمالك مع الجماهير من أعلى الأتوبيس المكشوف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك مع جماهيرهم بالتتويج بلقب الدورى فى شوارع القاهرة، وذلك خلال تواجدهم داخل الأتوبيس المكشوف الذى نقلهم من استاد القاهرة حتى مقر القلعة البيضاء.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدفا مميزا من نصف الملعب، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74.

واستمر الزمالك بطل الدورى المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 76 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد 32 مباراة، فاز فى 24 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحصد فيها الزمالك لقب الدوري في موسمين متتاليين، بعد 64-65، و93-94، و2003- 2004