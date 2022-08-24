شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 23 / 8 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 23 / 8 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فريق سموحة الجونة، وواجه البنك الأهلى المصرى البورسعيدى، واستضاف المقاولون العرب فريق فاركو، وفى الختام الزمالك واجه الاتحاد السكندرى.

الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في احتفالية التتويج بالدوري.. صور

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

البنك الأهلى يتعادل مع المصرى البورسعيدى 2/2 بالدورى

تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

سموحة يتعادل مع الجونة 2 /2 في مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى 2/2 مواجهة سموحة مع الجونة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

يقترب من البقاء بالدورى ..المقاولون العرب يفوز على فاركو بثنائية " أوكلى و مامادو "