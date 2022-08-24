7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها كيتا بالدي يصل القاهرة الجمعة للتفاوض على الانتقال للأهلي، والزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في احتفالية التتويج بالدوري، والبنك الأهلى يتعادل مع المصرى البورسعيدى 2/2 بالدورى.
أرسل مسئولو النادي الأهلي تذاكر الطيران الخاصة بالسنغالي كيتا بالدي لاعب انتر ميلان ولاتسيو الإيطاليين وموناكو الفرنسي السابق للتفاوض معه على الانتقال لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم خط هجوم الأهلي في الموسم الجديد.
الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في احتفالية التتويج بالدوري.. صور
نجح الزمالك في التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
البنك الأهلى يتعادل مع المصرى البورسعيدى 2/2 بالدورى
تعادل فريق البنك الاهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
تواجد السنغالى إبراهيما نداى، والمغربى زكريا الوردى صفقتى الزمالك الجديدتين فى مدرجات استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندرى، التى تجمعهما حاليًا