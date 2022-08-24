شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يواصل الدفع بهذا الثلاثى فى آخر 3 مباريات للأهلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، استمرار الدفع بأكثر من لاعب ناشئ خلال المباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري، بعدما ظهر هؤلاء اللاعبين في مباراة وحيدة أمام الإسماعيلي مؤخراً.

ويخوض الأهلي مبارياته الحالية في الدوري وكأس مصر باللاعبين الناشئين تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري باستكمال الموسم الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة، من أجل منح الفرصة للاعبين الأساسيين للحصول على راحة جيدة قبل بدء الموسم الجديد.

وظهر أكثر من لاعب ناشئ مع الأهلي الفترة الماضية أمثال أحمد سيد غريب، محمد أشرف، زياد طارق، ميدو نبيل قبل أن يدفع المدرب البرتغالي للأهلي بثلاثى جديد من الناشئين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري وهم أحمد سيد عبد النبي ومحمد خلفية نصير ومحمد أحمد شرقية.

ويرغب سواريز فى مواصلة الدفع بالثلاثي عبد النبي ونصير وشرقية في المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري، أمام أنبي وطلائع الجيش وسيراميكا على التوالى.