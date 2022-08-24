شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يختار محمد كمال ومحمد إسماعيل لتحكيم بطولة التحدى بغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى لكرة اليد طاقم الحكام المصرى محمد كمال ومحمد إسماعيل لإدارة مباريات بطولة التحدى في غينيا، وذلك بعد حصولهما على الترشيح القارى، حيث تقام البطولة فى كوناكري فى الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2022.

فيما يشارك الحكمان المصريان حمدي ناصر ومحمود البلتاجي إلى رواندا، للمشاركة في إدارة مباريات بطولتي كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2002، التى تقام حاليا فى رواندا والناشئين مواليد 2004 في رواندا.

وتستضيف رواندا منافسات النسخة التاسعة والعشرين من كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجاري، وتليها مباشرة كأس الأمم الأفريقية للناشئين في نسختها الثامنة عشر خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل.

ووقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على طاقم التحكيم المصري للمشاركة في إدارة مباريات البطولتين القاريتين في رواندا.