شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك المكشوفة تصل مقر النادى للاحتفال مع الجماهير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة لاعبى الزمالك إلى مقر النادى منذ قليل للاحتفال مع الجمهور عقب التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ14 في تاريخه.

وتوج فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر فى اللقاء الذى جمعهما مساء أول أمس الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 61 هدفا واستقبل 27 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.





المرة الرابعة تاريخيا

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.