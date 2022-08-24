شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لقبا تزين مشوار شيكابالا مع الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، اللقب السابع عشر فى مشواره مع القلعة البيضاء، بعدما حسم لقب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وأضاف شيكابالا لقب الدورى الرابع في مسيرته مع الزمالك هذا الموسم بجانب 6 ألقاب من كأس مصر بجانب السوبر المحلي "مرتين" والسوبر الأفريقي "مرتين" بجانب البطولة العربية والسوبر المصري السعودي "مرتين".

وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على الاحتفال بلقب الدورى مع ابنه آدم عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا