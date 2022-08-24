شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: تتويج الزمالك بالدوري الوقت المناسب للاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، إن فريقه استعد بقوة لمواجهة الزمالك، خاصة أن الأبيض كان يخوضها بغرض الفوز لحسم التتويج بلقب الدوري الممتاز، قبل أن يتم حسمه من الأمس بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر.

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد السكندري كان هدفه الفوز أو التعادل على الأقل، للتأكيد على قوة اللاعبين والظهور بالصورة التي تليق بالنادي وجمهوره، مع تأكيد بقاء الفريق في الدوري.

وعن مشاركته في الاحتفال بتتويج الزمالك، قال: "أنهيت مسيرتي ومباراة الزمالك هي الأخيرة لي في مشواري في الملاعب، وهذه المباراة هي الأنسب لاتخاذ القرار بقميص فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري، وأمام الزمالك فريقي السابق الذي توجت معه بالألقاب وفي وقت حصد فيه اللقب".

وتابع: "أوباما وشيكابالا اتفقا معي على ارتداء قميص الزمالك والذهاب إلى الجماهير للمشاركة في الاحتفال بتتويج الفريق بالدوري الممتاز، فضلًا عن الاحتفال بمشاركتي في 454 مباراة وهو رقم قياسي كبير، وهذا السيناريو أعتبره خياليا".

وأوضح محمد عبد المنصف أنه اتخذ قرار الاعتزال بعد الاطمئنان على بقاء الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، لرغبته في الخروج من الباب الكبير، مؤكدًا قدرته على اللعب لأكثر موسم، إلا أن هذا العام شهد إخفاقات وظروف عديدة اضطرته لوضع حد لمسيرته.

واختتم تصريحاته قائلا إنه تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت كونه مدينا للنادي بالفضل لما حققه خلال مسيرته، مشيرًا إلى أنه سيتفرغ للعمل الإداري خلال المرحلة المقبلة، بالتحديد العمل في الخدمات الرياضية، عن طريق تطوير اللاعبين في انتقالاتهم ومعسكراتهم وتطوير أدائهم.