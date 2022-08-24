شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يعلن اعتزاله كرة القدم بعد لقاء الزمالك.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد المنصف، حارس الاتحاد السكندرى، اعتزاله كرة القدم بعد مباراة فريقه أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى.

وأضاف منصف أنه كان هناك اتفاق قبل المباراة مع محمد عمر المدير الفنى لسيد البلد أن تكون هذه المباراة خير ختام للحارس الدولى، وأنه سيودع جماهير الاتحاد السكندرى الموجودة فى استاد القاهرة، ويتمنى التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد ومحمد مصيلحى وجماهير الاتحاد السكندرى المخلصة.

وكان محمد عبد المنصف ارتدى تيشرت نادى الزمالك بعد المباراة، واحتفل بدرع الدورى مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، مؤكدا للجماهير أنه أنهى مسيرته الكروية.