شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: اعتزال فيريرا "شائعة".. وشيكابالا قادر على الاستمرار موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق يسير بخطى ثابتة مع القلعة البيضاء ولا توجد نية لرحيله فى الموسم الجديد، كما ردد البعض في وسائل الإعلام.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "اعتزال البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك التدريب بنهاية الموسم الجاري والرحيل عن القلعة البيضاء شائعة لا أساس لها من الصحة"، وتابع: "فيريرا مستمر مع الفريق الأبيض حتى نهاية عقده لمدة موسم ونصف الموسم ولا نية لرحيله".