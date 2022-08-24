شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يرسل برقية تهنئية إلى الزمالك بعد التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي بخالص التهاني لنادي الزمالك مجلس إدارة وجماهيره ولاعبين، بمناسبة تتويج فريق الكرة الأبيض بلقب الدوري الممتاز المصري.

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن نادي الزمالك استحق الحصول على درع الدوري بعد جهد كبير من كل المنظومة بداية من الإدارة ومرورا بالجهاز الفني واللاعبين، بدعم هائل من جماهيره التي ساندت فريقها بقوة في كل الفترات.

وأرسل نادي المقاولون العرب برقية تهنئة خاصة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتصى منصور، متمنيا التوفيق للنادي وللكرة المصرية فيما هو قادم.