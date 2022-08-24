رسمياً.. الأهلي يعتمد الشركة المتحدة «كمسوق حصري» لرعاية كرة القدم بالنادي لـ 4 مواسم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عدد من القرارات بعد الاجتماع الذي تم عقده الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص القطاعات المختلفة.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة الأهلي قبول اعتذار شركة الكرة عن الاستمرار في الفترة المقبلة، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية. طالع التفاصيل

وتضمنت قرارات الأهلي اعتماد الشركة المتحدة لتسويق حقوق رعاية النادي خلال 4 سنوات مقبلة، ومناقشة تسويق استاد النادي المقرر إنشائه.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:

- اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

- استعرض المجلس العرض المقدم من الأستاذ أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والتطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

- استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.