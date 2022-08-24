رسميًا.. رابطة الأندية تحرم الإسماعيلي من جماهيره حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، حرمان الإسماعيلي من حضور الجماهير حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2022.

وأشار الرابطة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الأربعاء، إلى أنها في انتظار انتهاء الجهات المعنية من التحقيقات لإصدار باقِ العقوبات.

يُذكر أن هناك بعض مقاطع الفيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بعض من جماهير الإسماعيلي وهيّ تعتدي على حافلة بعض من جماهير الأهلي قبل مباراتهما في الدوري.

وتعادل فريقا الأهلي والإسماعيلي سلبيًا خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.